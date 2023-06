Atlético Rio Môa é o ganhador da primeira Copa Rei Pelé de Futebol Master no Juruá

A grande final da Copa Rei Pelé de Futebol Master aconteceu na noite da última quinta-feira, dia 29. Treze equipes, inclusive duas da zona rural, participaram das disputas ao longo de toda a competição. A Liga Cruzeirense de Futebol organizou o evento com o patrocínio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

A noite da final foi marcada pela presença de um público que torceu com grande júbilo. Além da grande final, os times América do Deracre e Atlético Mineiro disputaram o terceiro lugar.

Antes do jogo, Gleriston Macedo, capitão do time Atlético Rio Môa, destacou que o respeito e a seriedade do time os levaram para a grande final. O capitão do time Clube dos 40, Francisco Castro, também disse que o time irá dar o seu melhor e que uma boa equipe foi montada.

Os times que disputaram o primeiro lugar na copa foram o Clube dos 40 e o Atlético Rio Môa. Segundo os espectadores, o jogo foi marcado por muitas emoções. Durante o tempo final, o placar terminou empatado em 2×2. Levando o jogo para os pênaltis, o time vencedor foi o Atlético Rio Môa, com o placar de 5×4.

O diretor de esportes do município, Edvaldo Gomes, ressalta que a Copa Master reúne grandes jogadores da história de Cruzeiro do Sul que ainda continuam jogando muito bem. Também é uma oportunidade de reencontrar amigos e viver momentos saudáveis e alegres. “A finalização da primeira edição foi um sucesso”, disse.

O prefeito Zequinha Lima também esteve presente no evento e expressou sua satisfação em prestigiar a competição. “Hoje foi um dia de esporte, tivemos a final dos Jogos Escolares”, disse o prefeito. Ele também parabenizou os atletas e torcedores.

Fonte: Juruá Oline