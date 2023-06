Atlético-MG vence Alianza Lima no Peru e encaminha classificação na Copa Libertadores

O Atlético chega aos nove pontos, na segunda colocação do Grupo G. O Athletico-PR lidera com 10. Libertad soma seis, enquanto o Alianza tem quatro. Um empate na rodada final garante a vaga ao Galo. O time encara o Libertad no próximo dia 27, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Veja a tabela atualizada e as contas do Atlético para se classificar.