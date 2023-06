Atlético empata com Libertad e avança na Copa Libertadores

O Atlético-MG está nas oitavas de final da Copa Libertadores. A classificação veio após empate com o Libertad, por 1 a 1, no estádio Defensores del Chacho, em Assunção, no Paraguai, pela rodada final do Grupo G. O Galo demorou a entrar no jogo, levou um gol, marcado por Bareiro, já na etapa final, mas buscou o empate com Igor Gomes.

Como ficou?

O time mineiro avançou em segundo lugar na chave, atrás do Athletico-PR. O Libertad, terceiro do grupo, vai disputar a repescagem para tentar entrar nas oitavas da Sul-Americana. Veja a tabela!



Sorteio das oitavas

O Atlético conhecerá o rival nas oitavas de final da Libertadores no dia 5 de julho (quarta-feira), às 13h (de Brasília). Os oito primeiros times de cada grupos ficam no pote 1. Já os segundo colocados, caso do Galo, vão para o pote 2. Neste sorteio já será definido o chaveamento até a final do torneio. As partidas de ida estão previstas para a semana de 2 de agosto. Os jogos de volta são na semana seguinte.

Premiação

O Atlético garantiu mais US$ 1,25 milhão (aproximadamente R$ 6 milhões, na cotação atual) por ter se classificado às oitavas de final da Libertadores. Até agora, o Galo soma US$ 6,65 milhões (cerca de R$ 31,8 milhões na cotação atual) acumulados na Libertadores de 2023.

Primeiro tempo

O Atlético adotou uma postura mais conservadora. O Libertad teve maior posse de bola no começo. E acabou finalizando bem mais. O goleiro Everson precisou trabalhar. Barboza, com um chute da intermediária, e Villalba, batendo da entrada da área, levaram grande perigo. O contra-ataque do Atlético não encaixou. Em duas boas oportunidades, o passe decisivo foi equivocado. Uma vez com Edenílson, outra com Pavón.

Segundo tempo

O Atlético encontrou mais espaço para o contragolpe, mas seguiu com as peças de ataque muito distantes. Quando criava, pecava na tomada de decisão e não concluía o lance. O Libertad manteve-se na busca pelo gol. Abriu o placar aos 15 minutos, com Bareiro, de cabeça. Na sequência, enfim, o Galo levou perigo. O goleiro Martín Silva salvou, após finalização de cabeça de Pavon. Forçando um pouco mais, o gol atleticano saiu. Aos 22, Igor Gomes empatou. O Libertad voltou a ameaçar em um chute de Villalba. E teve um gol anulado, após marcação de impedimento. No fim, o Atlético passou por momentos de tensão.

Agenda do Galo

No próximo domingo, às 16h, no Mineirão, o Atlético fará o clássico com o América-MG, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os rivais não vencem há três rodadas na competição. O Galo é o 10º colocado, com 19 pontos. O Coelho ocupa a vice-lanterna, com oito.











Fonte: ge