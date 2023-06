Athletico-PR x Libertad: onde assistir ao vivo, horário, escalações prováveis e arbitragem

O Gumarelo chega de derrota por 2 a 0 diante do Cerro Porteño, fora de casa, mas conquistou o Apertura do Paraguaio pelo terceiro ano consecutivo – com 10 pontos de vantagem do rival. Na Libertadores, o Libertad venceu o Alianza Lima no Peru e alcançou seis pontos, mesma pontuação do Atlético-MG, e ocupa a terceira posição.