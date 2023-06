Athletico-PR bate o Libertad e garante classificação às oitavas da Libertadores

O segundo tempo ganhou em movimentação. No intervalo, Cuello deu lugar para Vitor Bueno no setor ofensivo. A troca trouxe um maior volume por parte do Athletico, que criou, pelo menos, duas chances para abrir o placar. O Libertad respondeu González, que parou em grande defesa de Bento. Superior, o Furacão saiu na frente. No primeiro toque na bola, Christian recebeu na esquerda, carregou para o meio e arriscou o chute. A bola pegou uma curva e foi no canto de Martín Silva. Após o gol, o Rubro-Negro se sentiu mais confortável e quase ampliou com Madson, de cabeça. Em desvantagem, o Libertad ficou mais com a bola nos minutos finais, chegou a empatar, mas o lance foi anulado por um toque de mão.