Assessor de Volodymyr Zelensky diz que reconquistar a Crimeia é um dos objetivos

O “objetivo final da campanha de contraofensiva da Ucrânia é reconquistar todos os territórios, incluindo a Crimeia“, disse o principal assessor diplomático do presidente Volodymyr Zelensky na segunda-feira (12).

Durante uma entrevista com Christiane Amanpour, da CNN, o conselheiro Igor Zhovkva afirmou que algumas ações contraofensivas estavam em andamento, mas não deu detalhes.

Ele também procurou diminuir quaisquer expectativas de que a campanha alcançaria resultados rápidos, dizendo que poderia levar muitos meses para a Ucrânia atingir seus objetivos.

Na mesma linha, ele lembrou a Amanpour que esta não foi a primeira contraofensiva da Ucrânia – uma referência aos avanços bem-sucedidos do exército ucraniano em setembro e outubro do último ano, quando as forças russas foram expulsas da região de Kharkiv e da parte norte da região de Kherson.

A investida atual “provavelmente não seria a última operação de contraofensiva”, disse ele.

Ele também disse que, para o sucesso da Ucrânia, parcerias ocidentais seriam necessárias para fornecer mais artilharia e munição.