Assaltante é baleado em troca de tiros com agricultores no município de Sena Madureira, interior do Acre

Um homem de 23 anos foi transferido na manhã desta quinta-feira, 15, do Hospital João Câncio Fernandes, de Sena Madureira, para o pronto-socorro de Rio Branco (HUERB), onde permanece em observação correndo risco de morte.

Ele foi baleado na noite dessa quarta-feira , 14, durante uma troca de tiros com moradores da Estrada da Linha Seca, km 22. Ele estava na companhia de um cúmplice quando violou uma propriedade para furtar vários objetos.

O outro suspeito pode ainda estar baleado no meio do mato e portando duas armas de fogo.

Os dois homens se aproveitaram da ausência do proprietário e invadiram uma fazenda de onde furtaram dois rolos de arames, os quais esconderam à margem da estrada.

Nesse intervalo, os moradores da região descobriram a ação dos ladrões e se deslocavam para o local quando se encontraram com os acusados, que surpresos, passaram a atirar contra os agricultores, que responderam à altura, culminando com a expulsão dos bandidos, que fugiram.

No local do tiroteio, os agricultores descobriram marcas de sangue, o que comprovam que um ou os dois assaltantes foram baleados. Com a ajuda do Corpo de Bombeiros, numa área de mata, foi encontrado caído um homem de 23 anos, que estava baleado nas pernas, quadril e costelas do lado direito.

Tanto os moradores, quanto policiais militares que atenderam a ocorrência acreditam que o segundo bandido, que está armado, também tenha sido baleado e escondido em alguma área de mata, o que representa perigo para a comunidade. Dois rolos de arame lisos que haviam sido furtados da propriedade rural foram recuperados e levados para a Delegacia Geral de Polícia de Sena Madureira, onde o caso está sendo apurado.