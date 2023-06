Arraial do Atacale distribui mais de R$ 5 mil em prêmios a clientes

A rede Atacale, localizada na região do Segundo Distrito de Rio Branco, realiza nesta sexta-feira, 23, um arraial – onde serão ofertados mais de R$ 5 mil em prêmios, além de várias ofertas variadas em produtos e mercadorias.

Segundo a direção do empreendimento, as premiações em dinheiro variam entre R$ 100 a R$ 200 reais e vários produtos sorteados – como kit churrasco e eletrodomésticos. O evento encerra às 22h.

De acordo com um dos premiados, Douglas Santos, que na pescaria ganhou um kit churrasco com cerveja, sal grosso e a tradicional picanha, de disse feliz com a iniciativa do mercado. “Eu estou muito contente, eu só compro aqui e agora vamos aproveitar o fim de semana com um belo churrasco”, comentou.

O empresário Ricardo Leite, revelou que a satisfação de proporcionar o arraial aos clientes é imensa e destacou que a premiação contou com apoio de vários parceiros. “A população compareceu e estamos felizes pela organização e teremos uma grande oferta de preços. Então, venham prestigiar”, declarou.

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas