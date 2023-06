Argentino faz mais de 30 cirurgias plásticas para se parecer com Ricky Martin; compare

Ex-participante do reality show argentino “Cuestion de Peso”, Fran Mariano realizou mais de 30 cirurgias para ter sua aparência semelhante à de Ricky Martin.

Após o programa de TV, o participante disse ao programa argentino “Mañanissima” que chegou a perder 92 kg, e depois dessa experiência, começou a busca pela aparência do cantor porto-riquenho. Segundo Fran, alguns amigos já diziam que eles se pareciam e ele começou a fazer algumas mudanças em seu rosto para que ficassem mais semelhantes.

“Peguei uma foto dele, percebi que gostava dele e, como tudo na vida, quando gosto de algo, vou em frente […] Queria me sentir bem, uma pessoa normal. Não queria isso. Fui abusado pelo meu irmão. Eu queria ser outra pessoa, não sei se queria ser necessariamente Ricky Martin, mas sim ser outra pessoa”, desabafou o Mariano.

O coach, que conta com mais de 181 mil seguidores no Instagram, e já chegou a pesar 176 kg, disse que se importa muito com a opinião alheia sobre sua aparência, e que ama receber elogios. Além disso, Mariano também revelou que tem um vício por procedimentos estéticos.

“Vou ser honesto: eu me importo muito com o que as outras pessoas pensam. Não há nada que me dê mais prazer do que ouvir ‘como você é lindo’. Quase toda a minha vida estive num corpo em que não queria estar”, declarou.

Nas redes socias, Mariano está sempre compartilhando o resultado de seus procedimentos, e já chegou a declarar que foi vítima de um erro médico que rompeu um nervo de seu rosto, deixando o sem movimentos em certas partes da face.

“Eu tinha óleo nas sobrancelhas e nas pálpebras, e estava caindo. Outro médico tirou, mas a cicatriz ficou. Agora tenho lentes de contato, porque senão não consigo enxergar. O líquido que foi injetado em mim estava ficando dentro dos meus olhos. Quando ele me injetou, eu estava dormindo, acordei sentindo muita dor e meu rosto inteiro inchou”, disse ele.