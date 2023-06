Apresentador Ratinho e filhos são acusados de invasão de terras indígenas no Acre

O dossiê “Os invasores políticos” divulgado pelo observatório “De Olho nos Ruralistas” nesta quarta-feira, 24, revela que o famoso apresentador de televisão Carlos Massa, o “Ratinho” e seus filhos Gabriel Martinez Massa e Rafael Martinez Massa são acusados de invasão de terras indígenas no Acre.

Os três são sócios na Agropastoril RGM Ltda, empresa proprietária do latifúndio Gleba Panacre – Parte B, no município de Taraucá. A fazenda invade os limites da Terra Indígena (TI) Kaxinawá da Praia do Carapanã, regularizada desde 2001. Os 13,82 hectares da fazenda sobrepostos à área indígena são, portanto, ilegais.

“Ratinho [pai] comprou as glebas em 2002, após pagar cerca de R$ 330 mil à Companhia Paranaense de Colonização Agropecuária e Industrial do Acre (Paranacre), empresa apontada como principal promotora de grilagem na região”, explica texto do dossiê.

A fazenda também é vizinha da TI Rio Gregório, que engloba sete aldeias dos povos Yawanawá, Kaxinawá/Huni Kuin e Katukina-Pano. “Na região, Ratinho [pai] possui um histórico de conflitos contra as comunidades indígenas locais — em especial os Yawanawá —, que resistem contra o interesse do apresentador de estabelecer um grande projeto de exploração de madeira na Amazônia”, aponta o dossiê.

A família Massa tem fortuna avaliada em R$ 530 milhões e possui 19 fazendas espalhadas pelo país, investindo principalmente na pecuária e no plantio de soja, milho e café

O apresentador é pai de Ratinho Júnior, governador do estado do Paraná.

