Após reunião com Lira, Lula marca encontro com líderes da Câmara dos Deputados 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne com líderes da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (5), por volta das 17h, no Palácio do Planalto, segundo fontes ouvidas pela CNN.

O objetivo do presidente é se envolver mais na interlocução junto aos deputados, após o Palácio do Planalto identificar dificuldades na negociação do Congresso junto ao Executivo.

Segundo fontes ouvidas pela CNN, a expectativa é que Lula agradeça os deputados pela aprovação da medida provisória que reestruturou a Esplanada dos Ministérios e também tratar de outras propostas prioritárias em tramitação no Congresso.

A MP do Minha Casa Minha Vida e a do Mais Médicos estão nessa lista. A primeira, porém, é mais urgente: a medida provisória perde validade no dia 14 de junho. Para evitar que isso aconteça, o governo pretende pedir junto aos líderes que seja feito um esforço para a votação da MP nesta semana.

Na manhã desta segunda-feira (5), Lula se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), no Palácio do Alvorada. O encontro durou cerca de uma hora e aconteceu após uma semana de tensão em Brasília entre o Congresso e o Planalto.

Lira e diversos líderes da Câmara criticaram a articulação política do governo Lula em meio às negociações envolvendo a MP dos ministérios. A medida acabou aprovada, mas no que parlamentares chamaram de um “último sinal” em direção ao Planalto.