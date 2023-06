Após imagens de crianças revirando lixeira, prefeitura diz que está prestando assistência

Após a divulgação de um vídeo onde crianças foram flagradas revirando lixo em busca de comida na última sexta-feira, 23, prefeitura de Rio Branco se manifestou sobre o triste e lamentável episódio.

As imagens foram flagradas por câmeras de segurança e mostram duas crianças, na região do Conjunto Laélia Alcântara, revirando lixo em busca de alimentos.

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Rio Branco declarou ao ac24horas que ao tomar conhecimento da situação, a Prefeitura de Rio Branco deslocou uma equipe técnica (Assistente social e psicólogo) do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Calafate, até a residência da família.

“Após avaliação das necessidades mais urgentes, a equipe do Cras, retornou ao local, na manhã desta terça-feira, 27, para realizar a entrega de colchões, roupas e cestas básicas, benefícios emergenciais para suprir as necessidades imediatas da família. Essa medida foi tomada para garantir a dignidade e o bem-estar dos envolvidos, considerando a urgência da situação”, diz o diretor de Assistência Social do município, Ivan Ferreira.

A prefeitura declarou ainda que a família deverá ser incluída no serviço de acompanhamento família. = O acompanhamento pretende identificar outras vulnerabilidades que a família possa enfrentar e, a partir dessa análise, buscar soluções adequadas para a melhoria da qualidade de vida de todos os membros.

O município garantiu ainda que, caso haja interesse da família, pode conceder o benefício do aluguel social.