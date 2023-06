Anunciada por Felipe Neto e Neymar Jr, empresa de apostas é acusada de calote

A Blaze, site popular de apostas em jogos online, tem sido alvo de milhares de denúncias por calote. Uma delas foi feita por uma cliente do advogado Maurício Jacometti. Depois de ouvir uma live do influenciador Felipe Neto, a mulher, que tinha acabado de ficar desempregada, decidiu apostar todo o dinheiro da rescisão, de R$ 17 mil, nos jogos da Blaze. Os palpites dela foram certeiros e ela conseguiu dobrar o valor que apostou. No entanto, as dificuldades começaram no momento de receber os R$ 34 mil. “Infelizmente, na hora de sacar, ela não conseguiu. Eles deram um prazo de 72 horas para ela encaminhar a documentação. Foi encaminhada, mas mesmo assim não depositaram. O escritório encaminhou uma notificação extra judicial para a Blaze. Mas nós não obtivemos resposta. Depois eles liberam a conta dela, porém, com o saldo zerado”, explicou Jacometti. Os problemas envolvendo a Blaze têm ganhado destaque nacional. Milhares de pessoas têm reclamado de levar calote após fazer as apostas. Felipe Neto, que influenciou a mulher e outras pessoas na internet, se manifestou. Nas redes sociais, o youtuber destacou que os “ataques à Blaze foram coordenados”. “Um dia vocês vão descobrir que os ataques à Blaze foram coordenados. Há intenção por trás, há interesse. A Blaze é igual a todos os sites de apostas e cassino do mundo. Por que perseguir só um site? Todos são cassinos, todos têm reclamações (como qualquer empresa), todos representam risco, nenhum pode ser processado porque não há regulação no Brasil, todos estão em paraísos fiscais justamente pela falta de regulação”, escreveu o influenciador no Twitter. O craque da seleção brasileira, Neymar, também é garoto propaganda da Blaze. No entanto, após as denúncias de calote, o jogador manteve silêncio sobre as críticas. No site Reclame Aqui, mais de 5 mil reclamações foram registradas contra a Blaze, que não respondeu a nenhuma delas. Procurada pela Jovem Pan, a empresa Blaze não se pronunciou sobre caso.

Fonte: Jovem Pan News