Antony, da seleção brasileira, é acusado de agressão e ameaça por influenciadora digital

O atacante Antony, jogador do Manchester United-ING e da seleção brasileira, está sendo acusado de violência doméstica, ameaça e lesão corporal pela DJ e influenciadora digital Gabriela Cavallin. Nesta segunda-feira (5), a influencer registrou boletim de ocorrência na 5ª Delegacia da Defesa da Mulher, na zona leste de São Paulo. A informação é do Balanço Geral Manhã, da Record TV.

Segundo o programa, apesar de a denúncia ter sido feita ontem, o crime teria ocorrido no dia 20 de maio. Foi requisitado exame de corpo de delito para a vítima, e ela pediu medidas protetivas de urgência. Fotos das marcas de agressão e mensagens de ameaça do jogador foram anexadas ao B.O.

Em contato com o Balanço Geral Manhã, a assessoria da influenciadora e DJ prometeu enviar uma nota de esclarecimento sobre o caso até o final da manhã, “pois estão trabalhando em cima deste assunto tão delicado”.

Antony e Gabriela Cavallin namoraram durante o ano passado. Em julho de 2022, inclusive, ela chegou a anunciar em suas redes sociais que havia sofrido um aborto espontâneo de um bebê que teria com o atacante.

Revelado pelo São Paulo, Antony teve passagem de sucesso pelo Ajax, da Holanda, e hoje veste as cores do Manchester United, da Inglaterra, após ter sido contratado por 100 milhões de euros (R$ 504 milhões), uma das maiores transações da história dos Red Devils.

No dia 20 de maio, data em que a DJ e influenciadora diz ter sido agredida, Antony foi titular na partida entre Manchester United e Bournemouth, pelo Campeonato Inglês. O atacante foi substituído aos 40 minutos do segundo tempo e deu lugar ao volante Fred. Na partida em questão, os Diabos Vermelhos venceram por 1 a 0, com gol de Casemiro.

Pela seleção brasileira, Antony conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio e foi convocado pelo então técnico Tite para a disputa da Copa do Mundo do Catar.

