Análise: versão de Trump sobre lei eleitoral dos EUA é rejeitada de uma vez por todas

As duas vias de realidades da democracia americana são assim:

O ex-presidente Donald Trump está em uma posição forte, por enquanto, para ser uma das duas principais opções presidenciais apresentadas aos eleitores dos EUA em 2024;

Ao mesmo tempo, as instituições sobre as quais se baseiam os alicerces do governo dos EUA continuam o lento trabalho de neutralizar uma possível repetição de sua tentativa anterior de contornar o processo e anular a eleição.

A notícia de terça-feira (27) é que a Suprema Corte dos EUA rejeitou diretamente a teoria legal pela qual ativistas de extrema-direita e apoiadores de Trump esperavam poder ignorar os resultados das eleições.

Adicione essa decisão a esses outros desenvolvimentos concretos:

Uma lei para impedir a insurreição 2.0. No ano passado, o Congresso aprovou uma lei para esclarecer que, não, o vice-presidente não pode rejeitar votos eleitorais de que o presidente não gosta.

Responsabilização por esquema de eleitor falso. O Departamento de Justiça, na forma do conselheiro especial Jack Smith, parece ter se concentrado novamente nos apoiadores de Trump que assinaram certificados falsos para o governo federal, afirmando que eram os eleitores legítimos de Trump em sete estados decisivos vencidos por Joe Biden.

Mas é a decisão de terça-feira da Suprema Corte que pode estar entre as mais importantes, uma vez que invalida a teoria marginal da “legislatura estadual independente” na qual o esquema de Trump para 2020 foi baseado.

O que exatamente o Supremo Tribunal Federal dos EUA fez

Os juízes liberais do tribunal foram acompanhados por três membros de sua maioria conservadora para desmentir a todos a ideia de que por centenas de anos os americanos interpretaram mal a palavra “legislatura”.

A cláusula eleitoral da Constituição dos EUA estipula que as eleições federais “serão prescritas em cada Estado pelo Legislativo”. De acordo com a teoria da legislatura estadual independente, agora rejeitada pela Suprema Corte, isso significa que as legislaturas estaduais são as únicas responsáveis ​​pelas eleições federais e, portanto, não prestam contas aos tribunais estaduais.

O caso em questão – Moore v. Harper – tinha a ver com um mapa do Congresso da Carolina do Norte de 2022 rejeitado pela Suprema Corte do estado.

Mas se os juízes tivessem concordado que as legislaturas estaduais eram imunes aos tribunais estaduais nessas questões, isso teria validado a ideia defendida por Trump em 2020 de que as legislaturas estaduais poderiam ignorar os resultados das eleições e instalar seus próprios eleitores presidenciais também.

O que Trump queria em 2020

Os apoiadores de Trump pensaram que falar repetidamente sobre a teoria da legislatura estadual independente, escrita pelo ex-advogado de Trump John Eastman, poderia tê-lo mantido no cargo depois de 2020, embora ele tenha perdido a eleição.

Coincidentemente, Eastman, que nunca pensou que a Suprema Corte endossaria seu esquema, está atualmente lutando para manter sua licença de advogado na Califórnia, onde advogados disciplinares querem que ele seja expulso por seu plano de anular os resultados das eleições de 2020.

Inspirado por Eastman, Trump queria que o então vice-presidente Mike Pence rejeitasse eleitores de estados-chave, onde Trump alegou falsamente fraude eleitoral, e esperava que as legislaturas estaduais controladas pelos republicanos selecionassem novos eleitores para mantê-lo na Casa Branca.

O tribunal não esperou por uma repetição de 2020

Em vez de esperar por esse tipo de cenário de pesadelo – onde os eleitores selecionados poderiam ser substituídos por uma legislatura estadual partidária sem revisão do tribunal estadual – uma maioria de 6 a 3 na Suprema Corte se antecipou.

“A Cláusula Eleitoral não isola as legislaturas estaduais do exercício ordinário da revisão judicial estadual”, escreveu o presidente do tribunal John Roberts para a maioria, que também incluía os juízes Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett, indicados por Trump.

Por que o tribunal pode ter agido agora

Joan Biskupic, da CNN, disse que é importante que Roberts e a maioria tenham agido com base no mérito do caso, rejeitando a teoria da legislatura estadual independente quando eles poderiam simplesmente ter evitado o assunto.

“Acho que com 2024 se aproximando, eles provavelmente pensaram, ‘faça isso agora’, porque havia desafios semelhantes no caminho”, disse Biskupic no “Inside Politics” na terça-feira. “Faça agora, faça fora de um ano de eleição presidencial e acabe com isso.”

Trump ainda defende sua pressão para contornar os eleitores

Trump, enquanto isso, ainda acredita que a eleição de 2020 deveria ter sido anulada e os legisladores em Wisconsin, Pensilvânia e Geórgia, entre outros estados, teriam dado a ele seus votos eleitorais.

“[Pence] deveria ter devolvido os votos às legislaturas estaduais e acho que teríamos um resultado diferente. Eu realmente acho”, disse um combativo Trump a Kaitlan Collins, da CNN, durante evento da CNN em maio.

Não é novidade que Trump e seus apoiadores adotam uma visão de realidade alternativa da lei. Eles também rejeitaram sua acusação de conspiração e manuseio inadequado de material de segurança nacional como uma caça às bruxas politicamente motivada.

Eles continuarão a rejeitar as acusações mesmo depois que a CNN publicou na segunda-feira (26) o áudio do encontro de Trump com pessoas que não tinham autorização de segurança, roubando papéis que ele disse ser um plano de batalha do Pentágono contra o Irã.

Duas coisas podem ser verdade

“Temos que ser capazes de ver a realidade de que duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo”, disse o diretor político da CNN, David Chalian, no “Inside Politics” na terça-feira.

“Este pode ser um comportamento perigoso, imprudente e talvez criminoso de um ex-presidente dos Estados Unidos, e pode não prejudicá-lo politicamente – pode não ser – dentro do contexto de uma corrida de indicação republicana.”

A propósito, vencer as primárias republicanas exige atrair um conjunto muito diferente de eleitores do que vencer a Casa Branca.

O que isso diz sobre o Supremo Tribunal Federal dos EUA

Também é verdade que, apesar de uma rejeição decisiva de uma teoria legal marginal, houve uma clara guinada à direita na Suprema Corte. Ele acabou com os direitos ao aborto em todo o país ao derrubar Roe v. Wade e invalidar poderes há muito utilizados para a segurança pública pela Agência de Proteção Ambiental e outras agências governamentais.

Mas em questões do processo democrático, várias decisões neste mês confundiram a percepção de que uma nova maioria conservadora está decidida a refazer o país.

Nas decisões deste mandato, por exemplo, os juízes se recusaram a corroer ainda mais a Lei dos Direitos de Voto e determinaram que o Alabama deve redesenhar os mapas do Congresso para incluir um novo distrito de maioria negra.

Essa decisão terá repercussões – já vistas em um caso envolvendo o mapa do Congresso da Louisiana – que podem comprometer o controle da Câmara pelos republicanos.