América-MG vence Millonarios e se mantém na briga por classificação na Sul-Americana

O Millonarios voltou melhor. Aos cinco minutos, Guerra aproveitou falha de Maidana, avançou pela direita e finalizou da entrada da área, e Pasinato defendeu em dois tempos. A primeira chance de perigo do América foi aos 15 minutos, após jogada de Rodrigo Varanda, que Mastriani não alcançou para complementar às redes. Em meio a uma tentativa de pressão do time colombiano, Rodrigo Varanda fez Montero trabalhar com boa defesa, após roubada americana no ataque. O lance gerou escanteio, que foi mortal. Everaldo cobrou, e Breno ampliou o placar: 2 a 0. O gol tirou o ímpeto do Millonarios, que seguiu com alguma presença ofensiva, mas sem incomodar o goleiro.

