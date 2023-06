América-MG recebe o Corinthians, neste sábado, no Estádio Independência

O Timão chega embalado ao confronto: venceu o Fluminense na última rodada do Brasileirão que disputou. No jogo passado, pela Copa do Brasil, conseguiu a classificação às quartas de final com vitória nos pênaltis sobre o Atlético-MG. É a melhor sequência de Vanderlei Luxemburgo no cargo.

Escalações prováveis



América-MG – técnico: Vagner Mancini



Na defesa, sem Marcinho, Maidana e Ricardo Silva, o Coelho deve optar por um esquema com três zagueiros com Júlio, Danilo Avelar e Wanderson.. Marlon pode aparecer na ala esquerda. O atacante Everaldo fica fora por ter sido emprestado pelo Corinthians ao América. Com isso, Mastriani ou Mikael disputam a vaga no ataque.