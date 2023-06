América-MG busca virada sobre o Peñarol e se classifica aos playoffs da Sul-Americana

Foi com drama. De virada. No fim, valeu a pena. O América-MG se classificou aos playoffs da Sul-Americana, entre os segundos colocados dos grupos da competição e os terceiros colocados das chaves da Libertadores, duelos que apontarão os clubes que irão às oitavas. O time buscou a vitória por 2 a 1 sobre o Peñarol (URU) nos minutos finais do jogo, disputado no estádio Centenário, em Montevidéu, na rodada final do Grupo F. Os uruguaios abriram o placar com Rodríguez. Danilo Avelar e Juninho marcaram para o Coelho.

E agora?

Com a vitória, o América fechou a fase na segunda colocação do Grupo F, com 10 pontos, mesma pontuação do Millonarios (COL). Porém, o Coelho avançou pelo melhor saldo de gols. O líder da chave foi o Defensa y Justicia (ARG). Nos playoffs, o América vai encarar o Colo Colo (CHI), terceiro colocado do Grupo F da Libertadores. Nos confrontos, o time mineiro decide em casa. VEJA A TABELA



Atuações

Martínez comanda reação no segundo tempo; Danilo Avelar e Juninho marcam; dê suas notas

Primeiro tempo

O América teve muitas dificuldades para finalizar. O time começou mais presente no ataque, com posse maior de bola, mas não soube transformar o volume em chances. Foi improdutivo. Em um contra-ataque, o Peñarol abriu o placar com Rodríguez, aos 27 minutos. Aguirregaray foi acionado na ponta direita, conseguiu evitar a saída de bola e cruzou para o companheiro marcar. O segundo gol uruguaio só não saiu porque o goleiro Pasinato salvou cara a cara no arremate de Arezo. No fim da etapa, um princípio de confusão generalizada em campo, com empurrões de ambos os lados. Benítez e Lucas Hernández receberam o cartão amarelo.

Segundo tempo

O América voltou mais ligado, porém, no começo, ainda com problemas na criação e finalização das jogadas. E seguiu sofrendo nos contragolpes. Mansilla, sozinho, de frente para o gol, perdeu grande oportunidade. Cristóforo também errou na conclusão de jogada na área. O América seguiu a busca pelo gol, mais organizado e concentrado. Em chutes de Martínez e Varanda, voltou a ameaçar. E chegou ao empate aos 32 minutos, com Danilo Avelar. O Coelho voltou a passar por sustos na defesa. Mas veio o alívio aos 42 minutos, com o gol de Juninho. No fim, mais susto do Peñarol. O América segurou o resultado.

Agenda do Coelho

No domingo, o América volta a campo, agora pelo Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Atlético-MG às 16h, no Mineirão. O Coelho não vence há três rodadas na competição. Ocupa a vice-lanterna, com oito pontos somados em 36 disputados.

Fonte: ge