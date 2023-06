Além de jabutis, veado e cotia também foram alvos de tentativa de furto no Parque Chico Mendes

A Polícia Civil, responsável pelas investigações do crime de furto de jabutis no Parque Chico Mendes, em Rio Branco, compartilha do mesmo entendimento da diretora do Parque, Josilene Guimarães, de que os homens que furtaram 11 quelônios já podem ter usado os animais como alimento.

A única pista agora dos suspeitos são as imagens feitas pelas câmeras de monitoramento do Programa Rio Branco Mais Segura. Os furtos vinham ocorrendo desde o mês de março deste ano.

No último ataque ocorrido recentemente com o intuito de furtar jabutis, os ladrões tentaram pegar um veado e um cutia e até deixaram os animais feridos.

A Diretora do Parque, Josilene Guimarães, conta que não tem esperanças de que os jabutis sejam localizados pela polícia ainda vivos. “Infelizmente, como é costume na Amazônia, as pessoas gostam de comer jabuti. Então, provavelmente, não vamos mais encontrá-los vivos.

Eles devem ter vendido para alguém que queria se alimentar desses animais”, conclui a diretora.

O Secretário de Municipal de Meio Ambiente, Carlos Nasserala, disse que todas as providências já foram tomadas no sentido de tentar chegar aos ladrões. “O crime não compensa, nós vamos chegar aos criminosos. Estamos muito tristes pelo fato de envolverem crianças nessa situação. As imagens são muito bem claras. Já registramos o BO e estaremos comunicando ao IBAMA”, comentou Nasserala.