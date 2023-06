Adutora da ETA volta a romper e abastecimento é comprometido

A adutora da ETA II, em Rio Branco, responsável pelo abastecimento em 53 bairros da capital, sofreu um novo rompimento. O anúncio foi feito pelo prefeito Tião Bocalom (PP) em suas redes sociais na madrugada desta terça-feira, 20.

Com o problema, novamente as regionais do Segundo Distrito, Calafate, Horto Florestal e Sobral ficam afetadas. Porém, Bocalom deixou claro que, ainda hoje, uma equipe de São Paulo deve vir à capital solucionar o problema. “Economizem água, esta noite uma equipe de São Paulo vem fazer o concerto”, comentou.