Adolescente gasta R$ 300 mil em jogos no celular e acaba com poupança da família

A notícia que nenhuma mãe gostaria de receber! Uma adolescente de 13 anos gastou US$ 64 mil (mais de R$ 300 mil, na cotação atual), em jogos pagos no celular com o dinheiro que a família economizou por anos.

O caso aconteceu na China, que apesar de ter muitas restrições, tem um dos maiores mercados de games do mundo.

“Nunca pensei que uma garota de 13 anos pudesse fazer isso. Estou atordoada. Parece que a minha cabeça vai explodir”, disse a mãe ao site.

Aos prantos, a filha explicou que o cartão da mãe estava vinculado ao seu celular, mas não tinha ideia do valor que estava gastando.

Esse é um problema recorrente que acontece com diversas famílias que têm crianças e adolescentes em casa, de acordo com a publicação. Sem supervisão, a criança realiza compras sem o consentimento dos pais.

Pensando nisso, as principais lojas de aplicativos possuem recursos que só permitem a compra de conteúdos mediante a aprovação de um adulto.

Assim, é possível restringir conteúdos que a criança acessa, limitar o tempo de uso no celular e o acesso aos serviços de compras.

No caso da adolescente, ela tentou encobrir seus gastos, excluindo todos os registros de transações. Além disso, afirmou que foi importunada pelos colegas de classe e só por isso bancou as compras.

“Se eu não pagasse, eles me incomodariam o dia todo. Se eu contasse ao professor, tinha medo que ele contasse aos meus pais e que eles ficassem zangados”, contou ao jornal.

Segundo o “Insider”, a história da menina viralizou na plataforma Weibo, um aplicativo de rede social bem popular na China, que lembra o Twitter. Mais de 140 milhões de pessoas visualizaram o que aconteceu com a família Yiwang.