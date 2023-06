Adolescente é ferido a tiro ao ameaçar Polícia Militar com simulacro no bairro Taquari

Quatro adolescentes tinham em poder duas armas de fogo na tarde desta sexta-feira, 23, quando avistaram uma viatura da Polícia Militar em patrulhamento na rua Maria de Lurdes, no bairro Taquari, em Rio Branco.

Ao perceberem a presença da polícia, o grupo correu e um menor de 15 anos que estava com um simulacro de arma de fogo teria apontado para a guarnição. Foi quando a polícia revidou com um disparo de contenção e o adolescente foi alvejado no tórax.

Outro de 16 anos que também estava com uma arma de fogo entregou o objeto para outro comparsa, que entrou em uma região de matagal, e conseguiu fugir.

O rapaz de 15 anos que mesmo alvejado continuou com a arma na mão foi atendido por uma ambulância do SAMU e encaminhado ao Pronto-Socorro em situação estável. Já o outro de 16 anos foi levado para o pronto-socorro pela polícia militar com algumas escoriações leves.