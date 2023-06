Adolescente é preso acusado de assaltar empresa Transacreana

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos agentes lotados em Sena Madureira, realizou na manhã desta terça-feira, 27, a apreensão de um adolescente que cometeu ato infracional análogo ao crime de roubo com uso de arma de fogo contra servidores de uma farmácia no Centro da Cidade.

O adolescente, que é integrante de uma organização criminosa que atua em Sena Madureira, é apontado também como um dos autores que cometeu roubo contra a empresa Transacrena na BR 364, no ano passado.

O delegado Thiago Parente, que está à frente do caso, representou junto à Justiça do Acre pela internação do adolescente, e devido a grave violência e ameaça empregada pelos atos do menor infrator, a Justiça acatou a representação da autoridade policial.