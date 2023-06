Acusado de furtar comércio é espancado por grupo de amigos com barra de ferro em Rio Branco

Um homem identificado por Daiam Braga de Souza, de 26 anos, foi brutalmente espancado na noite desse sábado (24) na Estrada do São Francisco, parte alta de Rio Branco.

Segundo informações, Daiam furtava alguns comércios da região. Desta vez, se deparou com o filho de um comerciante que ele havia furtado

O filho do dono estaria com os amigos e uma barra de ferro e passaram a espancar o suspeito.

Uma viatura do SAMU foi acionada para socorrer a vítima que estava caída na rua e encaminhou o mesmo até o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Daiam foi entregue ao setor do trauma para maiores avaliações, onde deu entrada com fratura no ombro direito e múltiplas escoriações pelo corpo, mas estável e consciente.

O 3° batalhão esteve no local e conseguiu prender os agressores, que não tiveram seus nomes divulgados. Eles foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes (Defla) para devidas providências.