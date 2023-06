Acreano com destino a Rondônia é preso com 2 quilos de cocaína

No final da noite de quinta-feira (15), Agentes do departamento de Narcotráfico (Denarc) em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal prenderam Paulo Henrique S.N., de 25 anos, flagrado com mais de dois quilos e meio de cocaína.

Ele teria saído do Acre e a prisão aconteceu no quilômetro 48 da BR 364, Zona rural de Porto Velho.

Segundo informações o acusado era passageiro de um táxi e no momento da abordagem demonstrou nervosismo ao ver a barreira Policial. Na abordagem os policiais desconfiaram da calça que Paulo Henrique usava, por ser muito larga e incompatível com o tamanho dele

Os policiais realizaram busca pessoal e encontraram presas nas pernas do acusado a cocaína de origem peruana. Segundo o acusado afirmou que era a primeira vez que transportava drogas a pedido de um amigo , ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para sede do Denarc para devidas providências.