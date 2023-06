Acre teve 12,1 mil doações de sangue em 2022, a segunda menor taxa do Norte

Aproximadamente 1,4% da população brasileira doa sangue, o que representa 14 pessoas a cada mil habitantes e um total de 3.159.774 milhões de doações de sangue por ano no Sistema Único de Saúde (SUS), segundo dados de 2022.

Isso significa que o Brasil está dentro da recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) de que 1% a 3% da população de cada país deve ser doadora.

No Acre, no ano passado, foram realizadas 12.150 doações de sangue, uma taxa de 13,65 por mil habitantes, a segunda menor da região Norte, onde a média foi de 13,58/1.000 habitantes.

Com relação ao ano anterior, houve uma queda no estado. Foram 12.981 doações feitas em 2021, uma taxa de 14,77 por mil habitantes.

O Brasil possui 2.097 serviços de hemoterapia (coleta, hemocentros, hemonúcleos, unidades de coleta e transfusão, agências transfusionais), entre eles o Hemoacre.

Uma das estratégias da Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados é o fortalecimento das estruturas de serviços, como, por exemplo, a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás).

Urgências e emergências, cirurgias de grande porte e tratamento de pessoas com doenças crônicas frequentemente necessitam de transfusão sanguínea.

Com a mensagem “Quando você doa sangue ajuda a salvar muitas vidas, doe sangue regularmente”, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para conscientizar sobre a importância da doação.

A pasta também alerta que, nesta época do ano, costuma ocorrer uma baixa nos estoques de sangue, devido à proximidade das férias escolares, além da mudança de estação, com a chegada do inverno.