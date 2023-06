Acidente com motocicleta deixa homem de 54 anos em estado grave no município de Brasileia

Um acidente envolvendo uma motocicleta deixou um homem de 54 anos em estado grave na tarde desse domingo, 4, no município de Brasileia. De acordo com familiares, o fato aconteceu no Ramal 29.

Os dois teriam perdido o controle da motocicleta em uma ladeira. Após a queda brusca, foram socorridos por ambulância.

Raimundo de Souza, que estava na garupa, sofreu várias fraturas pelo corpo. Enquanto que o condutor da moto teve apenas leves ferimentos, recebendo alta no mesmo dia do hospital de Brasileia.

Já Raimundo de Souza precisou ser entubado e transferido para Rio Branco devido à gravidade dos ferimentos.

Segundo informações, a dupla teria saído para comprar algo. Eles não quiseram relatar, mas, para testemunhas, possivelmente seria bebida alcoólica.