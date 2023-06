Carlo Ancelotti: quantos dias, convocações e jogos a Seleção terá sem o técnico

O que há de definido no momento é que Ancelotti inicia a temporada 2023/24 do Real Madrid no próximo dia 8 de julho, e o contrato com o clube espanhol tem duração até o dia 30 de junho de 2024. Ou seja, em termos jurídicos a situação de momento indica que o treinador só ficará à disposição do Brasil a partir de 1º de julho do ano que vem.