Independência vence São Francisco de virada na despedida do Campeonato Acreano

Com atuação de gala do atacante Wandinho, o Independência venceu o São Francisco de virada por 4 a 2, neste domingo (30), no estádio Florestão, em Rio Branco, pela quinta e última rodada do segundo turno do Campeonato Acreano. Wandinho entrou no intervalo e marcou todos os gols do Tricolor de Aço. Ele ainda foi expulso depois do quarto gol após receber o segundo amarelo por ter tirado a camisa na comemoração. Wanderson Jordão fez os dois gols do São Chico no primeiro tempo.

COMO FICAM

O Independência termina o returno do estadual na quarta posição com seis pontos. O São Chico fica sexta e última colocação com três pontos.

AGENDA

O Independência não tem mais compromissos no futebol profissional e vai disputar somente competições de base na sequência da temporada. O São Chico está no Campeonato Brasileiro da Série D e estreia no próximo domingo (7), contra o São Raimundo-RR, às 18h (de Brasília), no estádio Florestão, em Rio Branco, pela primeira rodada do grupo 1.

PRIMEIRO TEMPO

Os times fizeram um jogo bastante movimentado na etapa inicial, mas o São Chico começou melhor e teve mais oportunidades. Logo no primeiro minuto, Brenner testou a bola no travessão após cobrança de escanteio. Aos oito minutos, Vitinho recebeu passe na entrada da área e chutou forte, mas mandou pra fora. O São Chico abriu o placar aos 15 minutos. Wanderson Jordão recebeu passe na área e chutou cruzado na saída do goleiro para estufar a rede. O Independência melhorou após o gol sofrido e tentou responder. Aos 21 minutos, Pedrinho cruzou a bola na marca penal para Manga, que pegou de primeira livre de marcação e isolou, perdendo grande oportunidade. Em vantagem, o São Chico conseguiu marcar mais uma vez com Wanderson Jordão, aos 40 minutos. Após cruzamento para área, o atacante cabeceou, a bola bateu no travessão e morreu no fundo do gol. O São Francisco segurou a vantagem até o fim do primeiro tempo.

SEGUNDO TEMPO

O Independência voltou melhor para etapa final e logo conseguiu diminuir a desvantagem. Wandinho, que entrou no intervalo, após cruzamento para área, o atacante pegou a sobra na marca penal e chutou de pé esquerdo no canto direito para estufar a rede logo aos quatro minutos. Aos sete, Kaká pegou a bola de primeira da entrada da área, mas chutou em cima do goleiro, que defendeu em dois tempos. Aos 18, Wandinho deixou tudo igual. O atacante aproveitou o vacilo do zagueiro Reginaldo na defesa, roubou a bola e chutou cobrindo o goleiro para balançar a rede. Aos 20, o São Francisco tentou responder. Wanderson Jordão recebeu a bola na área e rolou para Geovani Silva. O meia dominou e chutou no alto, mas o goleiro desviou para linha de fundo. Aos 27 minutos, Wandinho marcou o terceiro gol dele no jogo e colocou o Independência na frente. O atacante recebeu passe em velocidade e chutou rasteiro na entrada da área. Aos 35, Wandinho marcou mais uma vez. O atacante roubou a bola na entrada da área, avançou com a bola dominada e chutou cruzado. Já nos acréscimos, o jogo ficou paralisado cerca de 10 minutos antes do apito final por causa de uma confusão em campo e depois o árbitro apitou fim de jogo.

Fonte: ge Acre