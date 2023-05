Violação de túmulos em cemitérios gera revolta de famílias em Rio Branco

Atento às reclamações de pessoas que têm parentes sepultados em cemitérios da capital acreana, especialmente no Jardim da Saudade, onde vândalos estão saqueando túmulos para furtar imagens e placas de cobre ou bronze, o Secretário de Cuidados com Cidade, Joab Lira, disse que todas as providências já estão sendo tomadas para aumentar a seguranças nos cemitérios de Rio Branco, inclusive a construção do restante do muro no Jardim da Saudade.

“Reconhecemos que existem falhas, porém, já melhoramos muito nesse aspecto com a contratação de seguranças, nova iluminação, e consequentemente uma diminuição acentuada desse tipo de ocorrência”, comentou o secretário.

No domingo, Dia das Mães, diversas pessoas cujas genitoras já são falecidas foram aos cemitérios da cidade visitar os túmulos, fazer orações e acender velas. Uma das visitantes ficou revoltada ao perceber que o túmulo de sua mãe onde estão sepultadas mais três pessoas, mesmo com grades de proteção, havia sido saqueado.

Os ladrões haviam conseguido arrancar as fotografias fixadas na alvenaria e furtado os suportes feitos em cobre. Se queixou inclusive à direção do campo santo e fez uma denúncia à imprensa.

Os visitantes notaram também que grande parte do cemitério não é murado, inclusive uma cerca de maneira que servia de proteção foi totalmente destruída deixando toda área aberta e sem nenhuma proteção e os vândalos fazem o que bem entende. Em plena luz do dia vários garotos brincavam de pipa entre os túmulos. À noite são os dependentes químicos, que encontram no cemitério um lugar seguro para usar drogas. “Da rua para chegar às sepulturas basta alguns passos e não existe nenhum obstáculo”, disse um dos visitantes.

Ao tomar conhecimento da denúncia, o Secretário Joab Lira disse ter ciência que o problema realmente existe, e que já foi bem pior, e que essa administração já reduziu em muito esse número, com a melhora da iluminação e principalmente o aumento da segurança em todos os cemitérios da capital. “Quanto ao Jardim da Saudade, o Prefeito Tião Bocalom já determinou a construção do muro em todo redor, obra que deverá ser iniciada nos próximos dias”, concluiu.