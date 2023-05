Vingança: dupla Zé Neto e Cristiano vazam número de celular do irmão de Murilo Huff

Durante entrevista para a rádio Nativa FM, Cristiano, da dupla com Zé Neto, contou uma história muito engraçada envolvendo o cantor sertanejo Murilo Huff. Ele ainda vazou o número de celular do irmão de Huff como forma de vingança por uma brincadeira do cantor feita há algum tempo atrás.

Cristiano revelou que Huff já havia vazado o seu número de celular ao cadastrá-lo num site de casamentos e que, para se vingar, iria expor o número do irmão de Murilo. “Sabe o que ele [Murilo Huff] fez? Ele colocou o meu número em um site de casamento. Fiquei uns seis meses recebendo mensagem”, contou.

Zé Neto também entrou na história e expôs o número: “Vamos lá, gente. Pega aí o papel e a caneta. Esse é o telefone do irmão do Murilo Huff. O DDD é 62, e o número é […]”. Pouco tempo depois, os dois mostraram a reação do irmão de Huff, que mandou uma mensagem de áudio para eles: “Você vazou o meu número na Nativa FM, né? Eu já estou recebendo mensagem nesse inferno”. Fonte: Metrópoles