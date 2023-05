Vídeo: motorista de aplicativo no Acre entra em motel com menor de 14 anos e acaba sendo preso

O que tinha para ser um momento de prazer, acabou em problema, tudo porque, um motorista de aplicativo, cuja identidade não foi revelada, resolveu divulgar em grupos de WhatsApp que estava entrando em um motel com uma garota de 14 anos, neste sábado, 20, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

O homem aparece gravando o vídeo dentro do veículo e mostra partes íntimas da jovem entrando no motel. Na ocasião, ele disse que as corridas estavam fracas e por essa razão, decidiu se divertir. “Vamos tirar o estresse, né, bebezinha? Mostra o peitinho. Olha, pequeninho, coisinha fofa. Gostoso”, diz o motorista de app ao acariciar a vítima”, revelou o homem.

A divulgação do episódio revoltou colegas do ramo que resolveram denunciar o caso à polícia. Em seguida, a guarnição da Polícia Militar se dirigiu ao estabelecimento e prendeu o homem em flagrante.

A assessoria da PM informou ao ac24horas que o motorista foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos cabíveis.