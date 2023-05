Vasco recebe o Santos em São Januário em jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão

Em contrapartida, o treinador do Peixe conta com o retorno de Rodrigo Fernández, que cumpriu suspensão na rodada do meio de semana.

Provável time: João Paulo; João Lucas (Nathan), Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Deivid Washington e Lucas Braga (Lucas Barbosa).

Quem está fora: Mendoza (lesão na coxa direita), Felipe Jonatan (lesão ligamentar no joelho), Sandry (quadro infeccioso), Lucas Pires (desgaste muscular), Soteldo (transição fisica com a fisioterapia), Luan Dias (em transição física no gramado), Marcos Leonardo (com a Seleção sub-20) e Eduardo Bauermann (afastado).

Pendurados: Lucas Lima.



Arbitragem