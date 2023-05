União de instituições ajuda a diminuir crimes, diz Procurador

O procurador-geral do Ministério Público do Acre (MPAC), Danilo Lovisaro, que participa nesta sexta-feira, 19, do Seminário que vai debater a segurança nas áreas de fronteiras do Estado, falou da importância da vinda do ministro Flávio Dino ao evento.

“Isso demonstra o interesse do Governo Federal com a segurança da nossa população, principalmente nas áreas tríplice-fronteiriças. Nós sabemos de toda a dificuldade que passamos aqui e de forma cooperativa, com ações como essas, vamos conseguir fazer com que o número de crimes venha diminuir nessa região”, declarou.

O representante também destacou o papel das instituições do Estado, que atuam de forma conjunta contra a pauta. “O MP/AC é um dos atores principais nesse processo, não poderia ser diferente. Estamos sempre presentes e colaborativo com todas as instituições. É fundamental que exista essa parceria. Então estamos sempre trabalhando de forma articulada, agindo em um diálogo constante, que favorece o enfrentamento à criminalidade”.

Foto: Sérgio Vale