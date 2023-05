Valdivia, ídolo do Palmeiras, recebe alta de hospital psiquiátrico em Santiago, no Chile

O ex-jogador Jorge Valdivia, ídolo do Palmeiras, recebeu alta de um hospital psiquiátrico nesta terça-feira, 16. Acompanhado dos pais, o ex-meia deixou a Universidade Psquiátrica da Clínica da Universidade Católica, em Santiago, no Chile, onde estava internado desde a última sexta-feira. Segundo o jornal “La Hora”, o “El Mago” foi liberado pelos médicos após responder bem aos tratamentos e continuará os cuidados em sua casa. Hospitalizado após sofrer uma forte crise de pânico e sintomas de depressão, Valdivia passou a conviver com problemas emocionais após o fim de seu relacionamento com Daniela Aránguiz, que durou 16 anos. Revelado pelas categorias de base do Colo Colo, o chileno colecionou duas passagem pelo Alviverde paulista. Na primeira, entre 2006 e 2008, ganhou um Estadual. Na segunda, de 2010 a 2015, levantou duas taças da Copa do Brasil e uma da Série B do Brasileirão. Seu último clube foi no Necaxa (México), em 2022.

Fonte: Jovem Pan News