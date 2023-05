Trabalhadora de 23 anos cai de escada e vai parar no P.S

A trabalhadora Ana Paula Borges da Silva, de 23 anos, sofreu um acidente na tarde desta terça-feira, 9, ao cair de uma escada em uma loja localizada no Calçadão do Camelódromo, no centro de Rio Branco. Ela foi resgatada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ana teria subido no depósito da loja que fica a cerca de 4 metros de altura para pegar um par de sapatos para um cliente, mas quando foi descer as escadas, escorregou, vindo a cair no chão. Ela ficou com uma fratura na coluna e não conseguia levantar.

Os colegas de trabalho dela acionaram o Samu, que encaminhou a vítima em estado estável para o P.S.