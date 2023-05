Torcedoras do Sport Recife e do ABC trocam socos e tapas em jogo do Brasileirão Série B

O público dessa partida foi formado exclusivamente por mulheres, crianças e pessoas com deficiência. Foi a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após a invasão de campo no jogo contra o Vasco, em 16 de outubro de 2022, na Série B, quando nove pessoas foram detidas.

A briga aconteceu ao fim do primeiro tempo, após o gol do empate marcado pelo ABC. Torcedoras dos dois times discutiram entre as grades que separam as arquibancadas frontal e do placar. Policiais militares foram até o local para controlar a situação.

No segundo tempo da partida, o Sport marcou dois gols ainda nos primeiros 20 minutos e fez 3 a 1 no placar. Em seguida, a maioria das torcedoras do ABC começou a deixar o estádio, o que gerou provocações da torcida rubro-negra.

Na sequência, a polícia retirou outras poucas torcedoras do time potiguar que ainda haviam permanecido na Ilha do Retiro. O Sport fechou o placar com vitória por 4 a 1.



O que diz a polícia



De acordo com a Polícia Militar (PM):



🚓O Batalhão de Choque registrou um tumulto entre as torcedoras;



🚓 “Houve uma rápida intervenção, as pessoas foram contidas; e a situação, normalizada”.