Tati Zaqui denuncia Thomaz Costa à polícia por violência doméstica, psicológica e ameaça

Na quinta-feira (18/5), Tati Zaqui procurou a Delegacia de Polícia de São Caetano do Sul, no interior de São Paulo, e registrou um boletim de ocorrência contra Thomaz Costa por violência doméstica e psicológica, lesão corporal, ameaça e dano ao patrimônio. Às autoridades, a cantora relatou que o relacionamento tornou-se abusivo, com agressões físicas, comportamento possessivo e ameaças. Ela descreveu diversos episódios de ciúmes, abuso psicológica, agressões físicas, ofensas verbais e danos.

A coluna LeoDias teve acesso ao boletim de ocorrência e, nele, Tati relatou que, desde novembro de 2022, Thomaz passou a apresentar um comportamento possessivo, demonstrando ciúme excessivo, que evoluiu para um episódio específico de violência, quando ela tentava deixar o apartamento do ator. Segundo o depoimento da cantora, Thomaz a segurou firmemente pelos braços, impedindo sua partida. A situação só foi amenizada após uma ligação para a mãe dele.

A artista também mencionou que, mesmo após episódios de agressão, eles retomaram o relacionamento por ela acreditar em promessas de mudança de comportamento de Thomaz. O ator chegou a buscar ajuda profissional, como terapia, mas o ciúme exacerbado e a violência verbal e física persistiram, como consta no registro dela às autoridades.

De acordo com o depoimento de Tati Zaqui, em episódios de ciúmes exacerbados, Thomaz quebrava objetos, tapava sua boca para evitar gritos, além de ofendê-la verbalmente: “Você é pior que puta”; “Você é pior que o demônio”. A cantora também citou “agressões físicas com apertões, chutes e bicudas”.

No boletim de ocorrência, Tati relatou outro episódio, quando fez uma viagem a trabalho ao Rio Grande do Sul. Segundo ela, durante todo o período em que esteve longe, Thomaz a acusou de traição e “fez diversas ligações, com cobranças e ciúmes, não aceitando quando o celular estava fora de área”.

Tati disse que, diante das proporções que o ciúme descontrolado tomou, a impossibilitando de realizar seu trabalho durante a viagem, ela decidiu colocar um ponto final no relacionamento, o que resultou em uma escalada no comportamento do ator, dando nela “uma bicuda na perna e disse que não aceitaria o fim do namoro”.

“A partir daí, com medo, e não vendo outro jeito do agressor se distanciar e acalmar, Tati abriu uma live no Instagram, dizendo aos seus seguidores que, se não voltasse, alguma coisa teria acontecido consigo, vindo a mostrar todos os objetos que estavam jogados no chão”, como consta no B.O.

Segundo o depoimento, depois do episódio, chorando, Thomaz pediu perdão e, mais uma vez, prometeu uma mudança de comportamento. Tati, disposta a dar mais uma chance, preferiu não levar o caso às autoridades. Segundo ela, por uma semana as coisas correram bem, até que o comportamento agressivo voltou e as brigas começaram a sair do controle, as ofensas verbais tornaram-se ainda mais graves, com muitos gritos, a ponto do síndico do condomínio onde estavam precisar intervir em um dos episódios.

Tati relatou à polícia que tudo isso abalou muito sua saúde mental e psicológica, a fez perder peso e até ser internada após chegar ao seu limite. Ainda assim, ela resistia em denunciar os episódios por uma preocupação com a imagem do ator.

Após as idas e vindas, Tati decidiu ter mais uma conversa com Thomaz, mas a situação saiu do controle, mais uma vez pelo ciúme. A cantora relatou à polícia que foi agredida fisicamente, com mordidas em sua perna direita e esquerda. Mais tarde, foi seguida pelo ator quando estava a caminho de um show. Horas depois, foi surpreendida com a presença dele em sua casa, questionando o porquê de bloqueios nas redes sociais, “vindo a ofendê-la, dizendo que ela iria se ‘fuder’ e era ‘mentirosa’”.

No dia 15 de maio, Tati Zaqui decidiu dar um basta definitivo no relacionamento. Ao ser informado do término, Thomaz ameaçou a cantora ao exibir uma faca grande em sua cintura, segundo o boletim de ocorrência.

A coluna LeoDias procurou a assessoria de imprensa de Tati Zaqui, que se manifestou em nota: “Tanto as declarações como as fotos, infelizmente, são verídicas. Tati Zaqui está profundamente abalada emocional e psicologicamente. Pedimos o carinho e respeito dos fãs e da imprensa neste momento”.

Fonte: Metrópoles