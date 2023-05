Sob efeito de álcool, motoqueiro colide em ônibus e fica ferido

Jamerson do Nascimento Ferreira, de 23 anos, e Omar Carvalho de Lima Júnior, de 36, ficaram feridos após se envolverem em um acidente na noite de sábado, dia 14, na BR-364, no bairro Belo Jardim I, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas ao Ecos da Notícia, Jamerson, que pilotava a motocicleta, e Omar, passageiro, trafegavam em alta velocidade e sob efeito de bebida alcoólica, quando em dado momento colidiram na lateral de ônibus, após perderem o controle da motocicleta.

Segundo os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Jamerson sofreu uma fratura exposta na perna esquerda e múltiplas escoriações pelo corpo. Omar teve ferimentos no pé esquerdo e múltiplas escoriações pelo corpo, porém, ambos deram entrada no pronto-socorro da capital acreana com estado de saúde estável.