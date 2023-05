Simone lembra apoio de Gustavo Lima em começo de carreira solo: “Me marcou”

Simone Mendes esteve presente no Faustão na Band nessa sexta-feira (6/5) e contou sobre o apoio que recebeu de Gusttavo Lima quando a dupla com Simaria chegou ao fim no ano passado. A cantora demonstrou muita gratidão ao Embaixador, que ofereceu sua visibilidade para alavancar a carreira solo da amiga.

“Ele me convidou para fazer uma participação no show em Fortaleza quando eu ainda estava resolvendo tudo de repertório, como eu ia fazer. Ele me convidou até o camarim, para conversar com ele e disse uma frase para mim que vai ficar marcada para sempre. Ele me disse: ‘Você é muito especial para mim e, se você precisar um dia nessa fase nova das minhas costas para ser degrau para seu sucesso, eu estarei aqui para dar as minhas costas pra você’”, relembrou Simone.

Mesmo com o suporte de Gusttavo, Simone Mendes não precisou de muito apoio do Embaixador para engatar a carreira solo. A cantora lançou o projeto Cintilante no início deste ano e estourou nas paradas musicais com o hit Erro Gostoso. Mesmo meses após o lançamento, o hit segue na quarta posição dentre as músicas mais ouvidas no Brasil no Spotify.

Fonte: Metrópoles