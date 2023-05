Sessão de fotos na Disney World termina em pancadaria entre duas famílias e deixa ferido

O passeio de duas famílias em um dos parques da Walt Disney World, em Orlando, nos Estados Unidos, terminou com uma pessoa ferida.

No vídeo, que viralizou nas redes sociais, dois grupos trocam socos e tapas na entrada do Magic Kingdom, em frente à placa comemorativa aos 100 anos da Walt Disney Company.

Segundo a NBC News, a confusão teria começado quando uma família numerosa chegou ao local para tirar uma foto onde outra família também estava fazendo uma sessão de fotos.

De acordo com o departamento de polícia do condado de Orange, um dos membros da família de menor número pediu para que o outro grupo se movesse da frente da placa de comemoração. E, então, alguém da família numerosa deu um soco em um dos integrantes da família de menor número.

Video Footage of a Fight that Broke out at Disney’s Magic Kingdom pic.twitter.com/54FejnCRgE

— ParkHoppin – Geeks + Gamers (@ParkHoppin) May 16, 2023



A partir daí, as coisas saíram do controle. “Você viu como ele explodiu?” uma pessoa pode ser ouvida dizendo no vídeo. “Eu estava andando bem aqui e vi isso acontecendo”.

Segundo o site, uma pessoa ferida na briga recebeu atendimento dentro do parque, mas não quis prestar queixa. Duas pessoas da família maior foram forçadas a deixar o parque.