Secretaria de Saúde realiza capacitação de profissionais para a prevenção de tabagismo

Todos os anos, em 31 de maio, celebra-se o Dia Mundial Sem Tabaco, destacando os riscos à saúde associados ao uso do tabaco e defendendo políticas eficazes para reduzir o seu consumo.

E alusão à data e ao combate ao tabagismo, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), realizará nos dias 29 e 30, segunda e terça-feira, uma capacitação multiprofissional. O evento está sendo realizado no Centro de Convenções da Universidade Federal do Acre (Ufac).

O combate ao tabagismo é ininterrupto e vem apresentando bons resultados, o que justifica a importância de campanhas e ações. Nos últimos 10 anos, o número de fumantes adultos diminuiu 35% no país.

De acordo com a coordenadora do Programa de Combate ao Tabagismo, Vanessa Cristina Wismann, essa capacitação é voltada para 80 profissionais de saúde de nível superior, dentre eles: médicos, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais, que conduzem os grupos de tabagismo nas unidades.

“Teremos a fala de dentistas e psicólogos sobre tabagismo, e no dia 30 à tarde, uma capacitação voltada para os agentes comunitários de saúde. Também teremos uma atividade à tarde no Huerb, com uma palestra relacionada ao câncer de boca”, destacou a coordenadora.

No dia 31, para fechar a programação, haverá uma atividade na Escola Raimundo Gomes de Oliveira, ao lado da Escola de Música, com a intenção de evitar o tabagismo, voltada para os alunos. “Iremos falar sobre os malefícios do tabaco e os benefícios de promover uma vida saudável”, completou Vanessa Cristina Wismann.

A coordenadora da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, Liliane Maia, explicou que, considerando o contexto mundial das doenças crônicas não transmissíveis, a principal causa de morte do mundo é o tabagismo e a exposição passiva ao tabaco.

“Essa formação é importante para possamos ter um público maior de pessoas capacitadas para atuar nesse programa de prevenção ao tabaco e intervir nessas doenças evitáveis, como o câncer de boca e outros”, salientou Liliane Maia.