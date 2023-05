São Francisco é goleado em Manacapuru-AM por 4 a 0 na disputa Brasileirão Série D

Após estrear com vitória na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D diante do São Raimundo/RR por 1 a 0, o São Francisco perdeu neste domingo (14), no estádio Gilbertão, na cidade de Manacapuru-AM, para o Princesa do Solimões por 4 a 0. Felipe Tiririca (dois), Eric e Rodolfo fizeram os gols da vitória do time amazonense.

Tabela

Com o revés elástico para o Princesa do Solimões-AM, o São Francisco deixou o G-4 da competição e passou a figurar na última posição do Grupo 1. Por outro lado, o Princesa do Solimões, que soma os mesmo três pontos do time católico, pegou o elevador, saindo da última posição da chave, para assumir a quarta colocação.

Próximos jogos

Na busca de voltar a figurar no G-4 do Grupo 1, o São Francisco retorna a campo no próximo domingo (21), no estádio Florestão, às 16h, para encarar a Tuna Luso-PA. Já o Princesa do Solimões faz o clássico amazonense contra o Nacional-AM. O duelo ocorre no sábado (20), às 16 (de Brasília), no estádio da Colina.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO 1

1º) ÁGUIA DE MARABÁ-PA…03

2º) NACIONAL-AM…………….03

3º) HUMAITÁ-AC……………….03

4º) PRINCESA-AM……………..03

5º) SÃO RAIMUNDO/RR……..03

6º) TUNA LUSO-PA…………….03

7º) TREM-AP……………………..03

1º) SÃO FRANCISCO………….00

PRÓXIMOS JOGOS

20/05

NACIONAL-AM X PRINCESA-AM

21/05

SÃO FRANCISCO-AC X TUNA LUSO-PA

ÁGUIA DE MARABÁ-PA X HUMAITÁ-AC

SÃO RAIMUNDO-RR X TREM-AP