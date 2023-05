Santos x Bahia: onde assistir ao vivo, horário do jogo, prováveis escalações e arbitragem

O treinador deverá promover mudanças na equipe que perdeu para o Cruzeiro, no último sábado, pelo Brasileirão. Nathan e Lucas Braga perdem espaço para Gabriel Inocêncio e Ângelo, que ganhou moral após voltar a balançar as redes. No ataque, o jovem Deivid, de 17 anos, assume a vaga de Marcos Leonardo, que defenderá o Brasil no Mundial sub-20.

No meio de campo, o Peixe terá uma alteração. Dodi retorna após cumprir suspensão na última rodada. Por outro lado, Rodrigo Fernández é desfalque devido ao terceiro cartão amarelo.

Provável escalação: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Camacho, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Mendoza e Deivid.

Quem está fora: Soteldo (lesão muscular na coxa), Felipe Jonatan (lesão ligamentar no joelho), Sandry (quadro infeccioso), Luan Dias (em transição física no gramado), Marcos Leonardo (com a Seleção sub-20), Rodrigo Fernández (suspenso) e Eduardo Bauermann (afastado).

Pendurados: ninguém.

Renato Paiva tem dois grandes problemas para resolver com a ausência de Vitor Jacaré, titular absoluto e desfalque por suspensão, e Everaldo, acometido por uma pubalgia. Para o lugar de Jacaré, o mais cotado a entrar em campo é o lateral-direito Cicinho, que ainda não deslanchou desde que chegou ao clube. Outra possibilidade para o treinador tricolor é utilizar um atacante como ala pelo setor.

Na vaga de Everaldo, o mais provável é que Arthur Sales seja o titular. Também fica a dúvida se Paiva vai manter o rodízio entre Biel e Ademir na outra vaga do ataque.

Provável escalação: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Rezende; Cicinho, Acevedo, Thaciano e Matheus Bahia; Cauly, Biel (Ademir) e Arthur Sales.

Quem está fora: Raul Gustavo, Marcos Victor e Everaldo (lesão), Danilo Fernandes (transição) e Jacaré (suspenso).

Pendurado: Biel.

Arbitragem:

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA-RJ)

Assistente 1: Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA-DF)

Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Quarto árbitro: Thiago Lourenço de Mattos (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)