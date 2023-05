Santos tem grande atuação e atropela o Bahia na Vila Belmiro por 3 a 0 nesta noite

Assim como na etapa inicial, o Santos marcou no começo do segundo tempo. Aos cinco minutos, Lucas Braga fez ótima jogada pela esquerda e tocou para Lucas Lima servir Deivid Washington. Na sobra, Ângelo marcou seu primeiro gol na Vila Belmiro como profissional. Mais adiante, aos 10, o garoto fez mais um. Só que dessa vez foi anulado por impedimento. O Bahia, sem conseguir reagir, não soube aproveitar um presente dado pelo Peixe. Aos 26, após erro de Joaquim na grande área, a bola sobrou para Cauly. O jogador do Tricolor pegou mal na bola e mandou por cima do gol de João Paulo. Aos poucos, o ritmo da partida foi caindo, o Bahia se conformou com o resultado negativa, e o Peixe administrou a vantagem construída.

