Romário expõe racha com Bebeto por política e o chama de “traidor”; entenda o caso

Eternizados por integrarem uma das duplas mais marcantes do futebol mundial, Romário e Bebeto estão com as relações cortadas. Heróis do Tetracampeonato Mundial da Seleção Brasileira em 1994, o camisa 11 e o camisa 7 da conquista nos Estados Unidos não se falam mais.

Em entrevista ao podcast Cheguei, do narrador José Carlos Araújo, o Garotinho, Romário fez duras críticas ao ex-companheiro e não poupou críticas a Bebeto.

“Traidor. Foi (meu maior parceiro), mas não é mais. Me traiu na política. Pulou de galho. Tem coisas na vida que levo para sempre. Dentro e fora da política. Vejo isso todos os dias. Mas quando é um cara que você viveu, conviveu e tem uma relação de amizade, é triste. Não briguei com Bebeto. Ele só meu traiu. Mais nada. Infelizmente é assim.”



Romário não deu detalhes sobre qual teria sido a traição de Bebeto. Nas eleições presidenciais de 2022, o ex-jogadores ficaram em lados opostos na corrida ao Planalto. Enquanto Bebeto apoiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Romário fez campanha para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas urnas.

Além da carreira nos gramados, os dois também tiveram trajetória em cargos políticos. Romário foi reeleito senador pelo Rio de Janeiro no ano passado. Já Bebeto não conseguiu se eleger a deputado federal. O ex-jogador baiano foi deputado estadual em três mandatos.