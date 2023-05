Rafael Nadal anuncia desistência de Roland Garros e diz que se despede em 2024

O tenista Rafael Nadal anunciou que não vai jogar o torneio de Roland Garros este ano. Em entrevista coletiva concedida nesta quinta (18), o atleta disse não estar recuperado da lesão no quadril que sofreu no início do ano, no Aberto da Austrália.

“A lesão que tive na Austrália não evoluiu como esperávamos. Perdi objetivos pelo caminho e Roland Garros se tornou impossível. Não poderei estar lá depois de tantos anos, mesmo considerando o que este torneio significa pra mim”



Nadal também revelou que 2024 será seu último ano no tênis profissional, mas que não deve retornar às quadras dentro dos próximos meses.

“As vitórias mascaram as complicações dos últimos anos. Cheguei agora a este ponto, de não estar preparado para competir no nível que necessito. Preciso tentar recuperar meu corpo. Não vou estipular uma data de retorno. Quando eu estiver preparado, eu volto. A Copa Davis, no fim do ano, pode ser um objetivo. E tentar encarar o ano que vem com garantias, o qual eu acredito que será meu último ano como tenista”, afirmou o espanhol.

Lenda do saibro

Além de ser um dos recordistas de títulos em torneios Grand Slam, com 22 conquistas, Nadal tem em Roland Garros o maior número de troféus de um tenista em um único major. O espanhol venceu o Aberto da França 14 vezes, em 18 participações.

Esta é a primeira desistência dele no torneio desde a estreia dele no saibro parisiense, em 2005.