Quase100 kg de cocaína são captados em fiscalização do posto da Tucandeira

Durante uma fiscalização de rotina, uma equipe da Polícia Militar apreendeu nesta quarta-feira, 10, quase 100 quilos de cocaína que eram transportados em um caminhão. A apreensão aconteceu no posto fiscal da Tucandeira, situado no município de Acrelândia, interior do Acre.

De acordo com o subtenente Brilhante, que participou da ação, foi dada ordem para a realização de abordagens de rotina em veículos e averiguação de pessoas e ilícitos.

“Ao parar o caminhão, verificou-se um cheiro muito forte de café. Foi perguntado se as caixas tinham nota fiscal e o motorista disse que não. Pedimos para abrir uma das caixas e foi verificado esse material envolto em sacos plásticos”, disse o militar.

Após o teste, o resultado deu positivo para substância idêntica à cocaína. O motorista do caminhão disse que havia pegado a mercadoria numa empresa e estava levando para Porto Velho (RO).

O mesmo alegou que não sabia do que se tratavam as caixas e que era apenas o motorista, sem saber a procedência das caixas.

O condutor foi preso e a equipe policial registrou um Boletim de Ocorrências para entregar ao delegado do município e só então sejam tomadas as providências cabíveis.