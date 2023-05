Bancada do PT na Câmara decide adiar indicações para CPMI do 8 de janeiro

A bancada do PT na Câmara dos Deputados decidiu nesta terça-feira (2) segurar as indicações do partido para a CPMI do 8 de janeiro, até nova avaliação sobre os rumos da comissão.

À CNN, o líder da legenda na Câmara, Zeca Dirceu (PR), explicou que todas as doze correntes internas do PT estão sendo ouvidas. “Tenho que ouvir cada uma, me reunir com coordenador de cada uma. Fazer rodízio, ver quem não foi bem atendido. Talento e coragem todos nossos 81 deputados têm”, disse.

Durante o encontro da bancada petista nesta tarde, prevaleceu o entendimento de que o partido deixará as indicações para o mais tarde possível.

A avaliação é de que o quadro de indicações ainda não está maduro também nas outras legendas, incluindo as que fazem oposição ao governo. Para a coordenação da bancada, estrategicamente, é melhor esperar até que o cenário esteja mais claro.

Os indicados serão escolhidos de acordo com o perfil da comissão e o tipo de defesa que o Palácio do Planalto avaliar como o melhor. Na bolsa de apostas, há políticos jovens e petistas mais experientes.

Os deputados Rubens Pereira Júnior (MA), Rogerio Correia (MG), Carlos Zarattini (SP) e Arlindo Chinaglia (SP) são alguns cotados, de acordo com petistas ouvidos pela CNN. Pela federação com PCdoB, aparece também o nome da deputada Jandira Feghali (RJ).