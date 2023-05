Protesto no CT do Corinthians tem caixão, xingamentos e papo com Luxemburgo

Insatisfeitos com a temporada do Corinthians, torcedores protestaram em frente ao CT Joaquim Grava durante a manhã deste sábado (6). O técnico Vanderlei Luxemburgo, recém-chegado ao clube, chegou a sair para conversar com os líderes do movimento.

Cerca de 350 torcedores participaram da manifestação convocada pelas principais organizadas. O grupo protestou contra o presidente Duilio Monteiro Alves e o gerente de futebol Alessandro Nunes, representados em caricaturas ao lado do ex-presidente Andrés Sanchez e dos conselheiros Jaça e Mané da Carne. Assim como o preparador físico Flávio de Oliveira.

Os medalhões do elenco também acabaram como alvo do protesto e o meia-atacante Luan, encostado, foi o único citado nominalmente pelos torcedores. De maneira sarcástica, os manifestantes levaram caixões e cruzes para a frente do CT do Corinthians.

Com passado vitorioso no clube, o experiente Vanderlei Luxemburgo deixou as dependências do centro de treinamento para conversar com os líderes do protesto. Ovacionado, ele cumprimentou efusivamente os torcedores e trocou ideias com o grupo.

O Corinthians contratou seguranças particulares e houve policiamento reforçado no local – o delegado Cesar Saad, da Delegacia de Repressão aos Delitos do Esporte, acompanhou a movimentação. Os atletas chegaram ao CT antes do início do protesto, que transcorreu de maneira pacífica.